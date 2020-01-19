Düzce'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu - Son Dakika

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu

6 saat önce

Düzce'de kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu.

Düzce'de kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu.

Gölyaka ilçesine bağlı İslahiye köyünde oturan Mehmet Albayrak sabah saatlerinde evden ayrıldı. Alzaymır hastası olduğu belirtilen Albayrak'ın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri de arama çalışmasından sonuç alamayınca AFAD ekiplerine bilgi verildi.

Bölgeye gelen ve 30 kişiden oluşan AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve jandarma köpekli arama kurtarma ekipleri, gece köyün çevresindeki ormanlık alan, tarla ve fındık bahçelerinde arama çalışması yaptı.

Sabah tekrar arama çalışmalarına başlayan ekipler, köye 2 kilometre mesafede bulunan bir tarlada Albayrak'ın cansız bedenini buldu.

Albayrak'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu

Sabah, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da hafta içi kar bekleniyor
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak BM'den Libya çağrısı: İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir bebeğe altın taktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:16:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]