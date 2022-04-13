Düzce'de kaybolan çocuk, evinin 5 kilometre uzağında bulundu - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki çocuk, evinin yaklaşık 5 kilometre uzağında jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
İlçeye bağlı Doğanlar köyünde yaşayan A.E, dün iftar vakti yaklaşırken arkadaşlarıyla oynamak için evden çıktı.
Bir süre sonra çocuğun geri dönmediğini fark eden aile, çocuğu köy içerisinde aramaya başladı. Sonuç alamayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Köye gelen ekipler, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Sabaha karşı evinin yaklaşık 5 kilometre uzağında bulunan bağlantı yolunun kenarında ulaşılan A.E, ekiplerce Yığılca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Çocuk, sağlık kontrolünün ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
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