Düzce'de kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kaybolan kişi için denizde ve sahilde başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Devlet Su İşleri (DSİ) tesisi mevkisinde Ahmet Yiğit'e (72) ait eşyaların sahilde bulunması ve kendisinden haber alınamaması üzerine ihbarda bulunuldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET), İlçe Jandarma Komutanlığı ve dalgıçlarla deniz ve sahilde arama başlatıldı.

Yaklaşık 5 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalara drone ile de destek verildi.

Yiğit'in yüksek şeker hastası olduğu öğrenildi.

Gün boyu havadan, karadan, deniz yüzeyi ve dalgıçlarla yürütülen çalışmalardan netice alınamaması üzerine çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildi.