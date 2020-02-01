Düzce'de kaybolan yaşlı adam aranıyor - Son Dakika

Düzce'de 5 gün önce evinden ayrılan yaşlı adamdan haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, kentin eski siyaset, spor ve iş insanlarından Fethi Gürsoy (69), 28 Ocak Salı günü Kültür Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Gürsoy'un yakınları yaşlı adamdan haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu.

Güvenlik güçleri tarafından aranan Gürsoy, son olarak 29 Ocak'ta şehir merkezindeki bir market ile D-655 kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Gürsoy'un market içinde durduğu ve akaryakıt istasyonunun önünden yürüyerek geçtiği görülüyor.

Bu arada Gürsoy'un bir süredir unutkanlığının bulunduğu öğrenildi.