Düzce'de, kaygan yolda kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de, kaygan yolda kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı - Son Dakika

Düzce'de, kaygan yolda kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı

7 saat önce

Düzce'de, D-100 karayolunda seyir halindeyken kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon şarampole şarampole yuvarlandı.

Düzce'de, kaygan yolda kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı, System.String[]

Düzce'de, D-100 karayolunda seyir halindeyken kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon şarampole şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan yolcu yaralandı.


Kaza, saat 14.00 sıralarında Kaynaşlı ilçesi D-100 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Muhammed Kaplan idaresindeki 42 DKV 76 plakalı kamyon, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarptığı bariyerleri parçaladıktan sonra şarampole yuvarlandı.


Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Abdulmuttalip Kaplan yaralanduı. Olayda, yara almadan kurtulan ve devrilen kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Kaplan'ın ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu Abdulmuttalip Kaplan, araçtan çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

İstanbul, Kaynaşlı, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:13 Kaynak: İHA
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