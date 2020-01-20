Düzce'de kayık tamir atölyesinde yangın - Son Dakika

Düzce'de kayık tamir atölyesinde yangın
6 saat önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir kayık tamir atölyesinde çıkan yangında 2 kayık kısmen zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:14 Kaynak: AA
Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir kayık tamir atölyesinde çıkan yangında 2 kayık kısmen zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Melenağzı köyündeki Halil İbrahim Tan'a ait kayık tamir atölyesinde gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmasıyla tamamen söndürülen yangında, atölyedeki 2 kayıkta hasar meydana geldi.
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