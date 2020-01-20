Düzce'de kayık tamir atölyesinde yangın - Son Dakika
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Düzce'de kayık tamir atölyesinde yangın

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir kayık tamir atölyesinde çıkan yangında 2 kayık kısmen zarar gördü.

Düzce'de kayık tamir atölyesinde yangın, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir kayık tamir atölyesinde çıkan yangında 2 kayık kısmen zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Melenağzı köyündeki Halil İbrahim Tan'a ait kayık tamir atölyesinde gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmasıyla tamamen söndürülen yangında, atölyedeki 2 kayıkta hasar meydana geldi.

İbrahim Tan, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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