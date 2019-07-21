Düzce'de kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Düzce
'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Düzce'de 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca
ilçesine bağlı Esmahım Köyü'nde yaşayan 4'ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz gün Esmahanım Köyü ile Uğurlu
Köyü arasındaki dere yatağında Fatma Töngel'in cansız bedeni bulundu.
Selde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları 3'üncü gününde sabah saatlerinde başladı. Çevre illerden gelen AFAD
, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında, Esmahanım ve Uğurlu köylerinde ekipler bölgelere ayrılarak geniş tarama yapıyor.
Melen Çayı'nın denize dökülen bölümünde ise, ekipler botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor. - BOLU