Düzce'de kayıp kişilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı
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Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:35 Kaynak: İHA
'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Düzce'de 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca
ilçesine bağlı Esmahım Köyü'nde yaşayan 4'ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz gün Esmahanım Köyü ile Uğurlu
Köyü arasındaki dere yatağında Fatma Töngel'in cansız bedeni bulundu. Selde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde sabah saatlerinde başladı. Arama çalışmaları kapsamında Uğurlu köyü mevkiinde Kıran deresi ile Melen çayının birleştiği yerde bir erkek cesedi bulundu.
(Faruk Çidem/İHA)
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