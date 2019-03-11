Düzce'de Kayıtlı Araç Sayısı 111 Bine Yaklaştı
42 dakika önce
Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 110 bin 785 oldu.
Düzce
ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 110 bin 785 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığı Kocaeli
Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 110 bin 785 olmuştur. Düzce ilinde Araç
türlerine bakıldığında ise 56 bin 590 otomobil, 2 bin 612 Minibüs, bin 641 Otobüs, 17 bin 146 Kamyonet, 4 bin 643 Kamyon, 15 bin 963 Motosiklet
, 11 bin 877 Traktör, 313 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:55 Kaynak: İHA
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