Son Dakika Haberleri: Düzce'de Kayıtlı Araç Sayısı 111 Bine Yaklaştı

Düzce'de Kayıtlı Araç Sayısı 111 Bine Yaklaştı

42 dakika önce

Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 110 bin 785 oldu.

Düzce'de Kayıtlı Araç Sayısı 111 Bine Yaklaştı, System.String[]
Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 110 bin 785 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 110 bin 785 olmuştur. Düzce ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 590 otomobil, 2 bin 612 Minibüs, bin 641 Otobüs, 17 bin 146 Kamyonet, 4 bin 643 Kamyon, 15 bin 963 Motosiklet, 11 bin 877 Traktör, 313 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:55 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Araç, Düzce, Ekonomi
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