Düzce'de Kayıtlı Araç Sayısı 111 Bine Yaklaştı
19 dakika önce
DÜZCE(İHA) – TÜİK Verilerine göre Düzce il genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 110 bin 795 oldu.
DÜZCE(İHA) – TÜİK
Verilerine göre Düzce
il genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 110 bin 795 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığı Kocaeli
Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 110 bin 795 olduğu görüldü. Araç
türlerine bakıldığında ise 56 bin 599 otomobil, 2 bin 619 Minibüs, bin 636 Otobüs, 17 bin 133 Kamyonet, 4 bin 638 Kamyon, 15 bin 972 Motosiklet
, 11 bin 885 Traktör, 313 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:44 Kaynak: İHA
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