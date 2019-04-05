Son Dakika Haberleri: Düzce'de Kayıtlı Araç Sayısı 111 Bine Yaklaştı

Düzce'de Kayıtlı Araç Sayısı 111 Bine Yaklaştı

19 dakika önce

DÜZCE(İHA) – TÜİK Verilerine göre Düzce il genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 110 bin 795 oldu.

Düzce'de Kayıtlı Araç Sayısı 111 Bine Yaklaştı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – TÜİK Verilerine göre Düzce il genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 110 bin 795 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 110 bin 795 olduğu görüldü. Araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 599 otomobil, 2 bin 619 Minibüs, bin 636 Otobüs, 17 bin 133 Kamyonet, 4 bin 638 Kamyon, 15 bin 972 Motosiklet, 11 bin 885 Traktör, 313 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:44 Kaynak: İHA

Kocaeli, Türkiye İstatistik Kurumu, Düzce, Araç, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Göreve Geldiği İlk Gün Sözünü Tuttu Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:03:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Kayıtlı Araç Sayısı 111 Bine Yaklaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]