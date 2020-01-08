Düzce'de kaza 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de kaza 1 yaralı - Son Dakika

Düzce'de kaza 1 yaralı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce merkez Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Düzce'de kaza 1 yaralı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce merkez Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurdan E. idaresindeki 34 FH 1584 plakalı hafif ticari araç ile Ferhat K. idaresinde WO Mİ 81 plakalı araç kavşakta çarpıştı.


Kaza nedeniyle yabancı plakalı araç sahibi Ferhat K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen Sağlık Ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralanan sürücü daha sonra sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Sabah, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
18:34 Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde - Son Dakika Haber
18:34 Copernicus: 2019, en sıcak ikinci yıl olarak kayda geçti - Son Dakika Haber
18:28 AB Konseyi Başkanı Michel, Libya Başbakanı al-Sarraj ile görüştü - Son Dakika Haber
18:22 Rize'de 105 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika Haber
18:22 Şanlıurfa'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika Haber
17:40 ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi - Son Dakika Haber
17:37 İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 18:44:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de kaza 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]