Düzce'de kaza: 5 yaralı - Son Dakika
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Düzce'de kaza: 5 yaralı

7 saat önce

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yaklaşık 20 metreden yuvarlandı.

Düzce'de kaza: 5 yaralı, System.String[]

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yaklaşık 20 metreden yuvarlandı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çilimli ilçesi Düverdüzü köyünde meydana geldi. Tahsin Çiftçi yönetimindeki 34 TY 979 plakalı hafif ticari araç, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarına devrildi. Kazada, yaklaşık 20 metre yuvarlanan aracın sürücüsü Tahsin Çiftçi ile yanındaki Mustafa Çiftçi, Sevim Çiftçi, Hatice Gürbüz ve Nigar Gürbüz yaralandı. Kazayı fark edenler, yaralıların yardımına koştu. Yola çıkarılan yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


Çilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:50 Kaynak: DHA
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