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Düzce'de Kazaların önüne geçmek için denetimler arttı

10 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ekipleri bayramın son gününde de yaşanabilecek kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Düzce'de Kazaların önüne geçmek için denetimler arttı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de ekipleri bayramın son gününde de yaşanabilecek kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Ankara arası Düzce D-100 karayolu ile Düzce Zonguldak D-655 karayolu üzerinde trafik kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini arttırdı. Havadan ve karadan yapılan denetimlerde Polis ekipleri hız sınırını aşan araç sürücülerine ceza uyguluyor.

Yetkililer; "İyi sürücü aşırı hız yapan değil, güvenli araç kullanandır. Hız ihlali yapmayalım, uykusuz ve yorgun olarak direksiyon başına geçmeyelim, bayramı bayram tadında geçirelim" uyarısı yaptılar. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:51 Kaynak: İHA
Ankara, İstanbul, Trafik Şube Müdürlüğü, Düzce, Güncel
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