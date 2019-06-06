Düzce'de Kazaların önüne geçmek için denetimler arttı
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de ekipleri bayramın son gününde de yaşanabilecek kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:51 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de ekipleri bayramın son gününde de yaşanabilecek kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul Ankara
arası Düzce D-100 karayolu ile Düzce Zonguldak
D-655 karayolu üzerinde trafik kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini arttırdı. Havadan ve karadan yapılan denetimlerde Polis
ekipleri hız sınırını aşan araç sürücülerine ceza uyguluyor.
Yetkililer; "İyi sürücü aşırı hız yapan değil, güvenli araç kullanandır. Hız ihlali yapmayalım, uykusuz ve yorgun olarak direksiyon başına geçmeyelim, bayramı bayram tadında geçirelim" uyarısı yaptılar. - DÜZCE
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