Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı, soruşturma başlatıldı

18.05.2022 11:15
Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı, soruşturma başlatıldı

DÜZCE Hayvanseverler Derneği köpeklerin toplu halde öldürülerek, gömüldüğü ihbarı üzerine polis ve jandarmayla birlikte bölgede kazı çalışması yaptı.

DÜZCE Hayvanseverler Derneği köpeklerin toplu halde öldürülerek, gömüldüğü ihbarı üzerine polis ve jandarmayla birlikte bölgede kazı çalışması yaptı. Çalışmalarda 15 köpeğin toplu olarak gömüldüğünün görülmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'nin Cumayeri ile Çilimli ilçeleri sınırında Melen Deresi kenarındaki Dereboyu mevkisinde köpeklerin öldürülüp, gömüldüğü ihbarını alan Düzce Hayvanseverler Derneği üyeleri, önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hayvan Durum İzleme ekipleri ile irtibata geçti. Bölgeye giden ekipler, savcılık kararıyla bölgede kazı çalışması başlattı. İhbarcının tarifine göre belli bölgelerde iş makinesiyle kazı çalışması yapıldı. Dün devam eden çalışmalara jandarma ekipleri de katılırken, kazılan bölgelerde 15 köpeğe rastlandı. Köpek ölülerinin art arda çıkmasıyla birlikte kazılar durdurularak, faillerin bulunması için Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hayvanseverler Derneği Başkanı Dursun Altıntaş, "Hayvanların toplu halde öldürülüp gömüldüğü üzerine bir ihbara gittik. Bölgeye gidip, olayın aslını araştırdık. İhbarın yanlış olma ihtimaline karşı tamamen araştırdıktan sonra hayvanların katledilip gömüldüğü kanaatine varınca polisle kontak kurduk. Daha sonra İlçe Tarım Müdürlüğü ile kontak kurduk. Duyarlı bir vatandaş sahayı bize gezdirdi ve hayvanların gömüldüğü yerleri bize tarif etti. Biz oranın kazılmasını, ölü köpekler varsa bulunmasını ve kim yapmışsa tespit edilmesini istedik. Kazı yaptık ve tarif edilen yerden 5 köpek ölüsü çıktı. Çok yoğun bir koku oluşmuştu. Muhtemelen 20-25 gün önce gömüldüklerini tahmin ediyoruz. Başka bir yerde yaptığımız kazıda da 3 köpek oradan çıktı ve kazıyı gün ağrınca devam ettirmek için bıraktık. Ertesi gün Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler gelerek kendi bölgeleri olduğu için olayı takip etmeye başladı. Kazının 2'nci gününde köpek ölüsü sayısı 15'i buldu. 15 olunca artık ihbarın doğru olduğuna karar verdik. Daha fazla kazmadık ve bıraktık" dedi.Altıntaş, savcılığın olayı takip ettiğini ifade ederek, "Sayın savcımız olayı titizlikle takip ediyor. Olayın faillerinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Toplu olarak atıldıkları çok belli oluyor. Vücutlarında oluşan deformasyonlar dahi aynı olduğu için aynı zamanda toplu halde gömülmüşler. İlçe Tarım Müdürlüğü Veterineri de aynı kanaate vardı. Toplu olarak gömülmüşler o yüzden katliam diyoruz" diye konuştu.

Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı, soruşturma başlatıldı
Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı, soruşturma başlatıldı
Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı, soruşturma başlatıldı
Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı, soruşturma başlatıldı
Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı, soruşturma başlatıldı
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Kaynak: DHA

Hisarcık, Köpek, Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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