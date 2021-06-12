Düzce'de kemer ve film uygulamasına takılan 77 araca ceza - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada emniyet kemeri takmayan, trafik kurallarına uymayan ve araç içi gözükmeyecek derece araç ön camlarına film çeken sürücülere yönelik denetim yapıldı. 77 araca cezai işlem uygulanırken 28 aracında ön filmleri söküldü.

Düzce'de trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimler tüm hızı ile devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücülerin yoğunlukla kullandığı D-100 Karayolu Bolu-Düzce yolunda uygulama yaptı. Yapılan uygulamada araç içi gözükmeyecek derece araç ön camlarına film çeken sürücüler tek tek kontrol edildi. Renkli camları olan araç sürücülerinde herhangi bir sorun yaşanmazken, 28 aracın ön camındaki filmler söküldü. Ayrıca uygulama kapsamında emniyet kemerleri de tek tek denetlendi. Yapılan kontrollerde 77 araç sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı tespit edilince sürücülere 144'er liradan toplamda 11 bin 88 lira cezai işlem uygulandı. Trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik polis ekiplerince denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE