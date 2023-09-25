Uyuşturucu maddenin etkisiyle bale yaptığını sanan genç, polislere kök söktürdü

Düzce'de otogar kavşağında kendinden geçen bir genç, yerlere yatıp bale dansı yaptı. Şahsın ne yaptığına kimse anlam veremezken, gencin uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürüldü.

BİR ANDA DANS ETMEYE BAŞLADI

Olay, geçtiğimiz günlerde otogar kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce otobüs terminaline gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, üzerini çıkartarak kendini yol kenarına bırakıp dans etmeye başladı. Bu anları gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

UYUŞTURUCU MADDENİN ETKİSİNDE

Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu düşünülen şahıs güçlükle ambulansa alınırken, şahsın sokak ortasındaki hareketleri sosyal medyada viral oldu.