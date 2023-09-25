Uyuşturucu maddenin etkisiyle bale yaptığını sanan genç, polislere kök söktürdü - Son Dakika

Uyuşturucu maddenin etkisiyle bale yaptığını sanan genç, polislere kök söktürdü

Son Güncelleme: 25.09.2023 14:24

Düzce'de ismi öğrenilemeyen bir genç üzerini çıkartarak kendini yol kenarına bırakıp dans etmeye başladı. Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu düşünülen şahıs güçlükle ambulansa alınırken, sokak ortasındaki hareketleri sosyal medyada viral oldu.

Düzce'de otogar kavşağında kendinden geçen bir genç, yerlere yatıp bale dansı yaptı. Şahsın ne yaptığına kimse anlam veremezken, gencin uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürüldü.

BİR ANDA DANS ETMEYE BAŞLADI

Olay, geçtiğimiz günlerde otogar kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce otobüs terminaline gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, üzerini çıkartarak kendini yol kenarına bırakıp dans etmeye başladı. Bu anları gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

UYUŞTURUCU MADDENİN ETKİSİNDE

Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu düşünülen şahıs güçlükle ambulansa alınırken, şahsın sokak ortasındaki hareketleri sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: İHA

Düzce, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu maddenin etkisiyle bale yaptığını sanan genç, polislere kök söktürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu maddenin etkisiyle bale yaptığını sanan genç, polislere kök söktürdü - Son Dakika
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