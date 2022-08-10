İddiaya göre, Merkez'e bağlı Cedidiye Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan R.K.D, kendisini sağ ve sol bacağından bıçakla yaraladıktan sonra sokağa çıkarak yardım istedi.

Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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