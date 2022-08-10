Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı

10.08.2022 17:23
Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı

Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın hastanede tedavi altına alındı.

Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Merkez'e bağlı Cedidiye Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan R.K.D, kendisini sağ ve sol bacağından bıçakla yaraladıktan sonra sokağa çıkarak yardım istedi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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