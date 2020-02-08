Düzce'de kepçenin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de kepçenin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Düzce'de kepçenin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, yol açma çalışması yapan kepçenin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Düzce'de kepçenin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, yol açma çalışması yapan kepçenin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzeldere mevkisinde kar nedeniyle kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında bir kepçe yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği, Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen kepçenin altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Halat yardımıyla aşağı inen ekipler, yaralılardan birini yukarıya taşıdı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer yaralıyı kurtarma ve cesedi çıkarma çalışmaları sürüyor.

Güzeldere, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:20 Kaynak: AA
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