Düzce'de kepçenin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de kepçenin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, yol açma çalışması yapan kepçenin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Düzce'de kepçenin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, yol açma çalışması yapan kepçenin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzeldere mevkisinde kar nedeniyle kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında operatör Tahir Mali'nin kullandığı kepçe, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği, Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen kepçenin altında kalan işçi Mustafa Acar hayatını kaybetti. Kazada operatör Mali ve işçi Ruhi Mutlu, yaralandı.

Halat yardımıyla aşağı inen ekiplerce yukarıya taşınan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cesedi çıkarma çalışmaları sürüyor.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstilli Grubu İçme Suyu Birliği tüzel kişiliğine ait kepçenin, Konaş İçme Suyu Havzası'nda bakım çalışması gerçekleştirdikten sonra dönüş yolunda şarampole yuvarlandığını belirtti.

Kazada işçilerden Acar'ın hayatını kaybettiğini, Mutlu ve Mali'nin yaralı olarak kurtarıldığını anımsatan Dağlı, kaza mahallinin yakınında yol açma çalışması gerçekleştiren İl Özel İdaresi ekiplerinin olaya ilk olarak müdahale ettiğini ve bölgeye gerekli tüm ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan da profesyonel ekiplerin uçurumda kalan işçinin cesedini çıkarma çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Güzeldere, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:16 Kaynak: AA
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