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Düzce'de kereste atölyesi ve ev yangını

48 dakika önce

Düzce'de kereste fabrikasında çıkan eve sıçradı.

Düzce'de kereste atölyesi ve ev yangını, System.String[]

Düzce'de kereste fabrikasında çıkan eve sıçradı. Yangında iş yeri üzerinde bulunan 3 katlı ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi'nde Yusuf Ercan'a ait kereste atölyesinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, atölyenin ve iş yerinin üzerinde bulunan 3 katlı evi tamamını sardı.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alındı.

Yangında atölye ve üzerinde bulunan 3 katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yusuf Ercan, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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