DÜZCE'DE KERESTE ATÖLYESİ YANDI - Son Dakika
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DÜZCE'DE KERESTE ATÖLYESİ YANDI

28.05.2022 08:25

DÜZCE'de, bir kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, atölye hasar gördü.

DÜZCE'de, bir kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, atölye hasar gördü.

Olay gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfullah Gümrük'e ait kereste atölyesinin bileme bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın atölyenin yanında bulunan diğer kısımlara sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı. Atölye hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'DE KERESTE ATÖLYESİ YANDI
DÜZCE'DE KERESTE ATÖLYESİ YANDI
DÜZCE'DE KERESTE ATÖLYESİ YANDI
DÜZCE'DE KERESTE ATÖLYESİ YANDI

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Kaynak: DHA

Yangın, Atölye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜZCE'DE KERESTE ATÖLYESİ YANDI - Son Dakika


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