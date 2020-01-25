Düzce'de kereste atölyesinde yangın - Son Dakika
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Düzce'de kereste atölyesinde yangın

19 dakika önce

Düzce'de kereste atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.

Düzce'de kereste atölyesinde yangın, System.String[]

Düzce'de kereste atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.

Merkeze bağlı Muncurlu köyünde faaliyet gösteren Mahmut Mercan'a ait kereste atölyesinin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çok sayıda araçla müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Atölyede hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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