Düzce'de kereste fabrikasında kontrol altına alınan yangın yeniden başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de kereste fabrikasında kontrol altına alınan yangın yeniden başladı - Son Dakika

Düzce'de kereste fabrikasında kontrol altına alınan yangın yeniden başladı

29 dakika önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Düzce'de kereste fabrikasında kontrol altına alınan yangın yeniden başladı, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yeşilova köyündeki kereste fabrikasının tomruk kesme bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.


Fabrikada yangının çıktığı bölümde bulunan ahşap malzemeler, iş makineleri ve çalışanlar tarafından alevlerin olduğu bölgeden uzaklaştırıldı.

Düzce, Gölyaka ve Cumayeri itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı.


Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Alevler yaklaşık 6 saat sonra yeniden yükseldi

Öte yandan ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü sırada alevler yeniden yükselmeye başladı. Yaklaşık 6 saat sonra fabrikayı saran alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bu arada çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2'si itfaiye eri 3 kişi yakındaki bir sağlık merkezinde tedavi edildi.

Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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