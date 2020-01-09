Düzce'de kereste fabrikasında yeniden başlayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürüldü.

Yeşilova köyündeki kereste fabrikasının tomruk kesme bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Fabrikada yangının çıktığı bölümde bulunan ahşap malzemeler, iş makineleri ve çalışanlar tarafından alevlerin olduğu bölgeden uzaklaştırıldı.

Alevler 6 saat sonra yeniden fabrikayı sardı

Düzce, Gölyaka ve Cumayeri itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı ve soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangın, yeniden başladı. Yaklaşık 6 saat sonra fabrikayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bu arada çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2'si itfaiye eri 3 kişi yakındaki bir sağlık merkezinde tedavi edildi.

Söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden gelen ekipler de destek verdi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmasının ardından söndürüldü.