Düzce'de ki fabrika yetkilileri ile toplantı yapıldı - Son Dakika

Düzce'de ki fabrika yetkilileri ile toplantı yapıldı

22.10.2020 10:11
Düzce'de ki fabrika yetkilileri ile toplantı yapıldı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan fabrikaların yetkililerine yönelik korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirme toplantısına katılarak, salgının yayılmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan fabrikaların yetkililerine yönelik korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirme toplantısına katılarak, salgının yayılmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi.

Korona virüs salgını nedeni ile fabrikalarda artan vakalar sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay, Organize Sanayi Bölgeleri'nde bulunan fabrikaların yöneticileri ile bir araya geldi. Vali Atay'ın başkanlığında gerçekleştirilen Korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirme toplantısında fabrika yöneticileri ve yetkililerine bilgilendirmelerde bulundu. Atay: "Tedbirlere uyalım, Kontrollü sosyal hayatın en önemli tedbirleri sosyal mesafe,maske kullanımı ve temizlik kurallarına uyarsak salgının yayılmasını önlemiş oluruz.Lütfen toplum sağlığımız için daha dikkatli olalım, bu mücadeleyi el birliği ile sürdürelim" dedi. - DÜZCE

Düzce'de ki fabrika yetkilileri ile toplantı yapıldı
Düzce'de ki fabrika yetkilileri ile toplantı yapıldı
Düzce'de ki fabrika yetkilileri ile toplantı yapıldı

Koronavirüs, Organize, Fabrika, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de ki fabrika yetkilileri ile toplantı yapıldı - Son Dakika

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