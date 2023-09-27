Düzce'de Kiracısının İşlettiği Pastanenin Önüne Kum Döken İş Yeri Sahibine 30 Bin Lira Cezası - Son Dakika

Düzce'de Kiracısının İşlettiği Pastanenin Önüne Kum Döken İş Yeri Sahibine 30 Bin Lira Cezası

Düzce\'de Kiracısının İşlettiği Pastanenin Önüne Kum Döken İş Yeri Sahibine 30 Bin Lira Cezası
Son Güncelleme: 27.09.2023 18:25

Düzce'de bir pastanenin önüne kum döken iş yeri sahibine, toplumsal hayatın sağlıklı işleyişini engellediği gerekçesiyle 30 bin lira para cezası kesildi. Belediye ekipleri, kumu kaldırması için iş yeri sahibine iki gün süre tanıdı.

Düzce'de kiracısının işlettiği pastanenin önüne kum döken iş yeri sahibine 30 bin lira ceza kesildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "153 Beyaz Masa" üzerinden gelen ihbar üzerine Konuralp bölgesine giden zabıta ekipleri, burada pastane işleten E.Ö'nün iş yerinin önüne yığın halinde kum döküldüğünü belirledi.

Mülk sahibi R.S'nin, kiracısını çıkartmak için böyle yol izlediği iddiasıyla ikili arasındaki anlaşmazlığın mahkemeye taşındığı bilgisini edinen ekipler, "toplumsal hayatın sağlıklı işleyişini engellediği" gerekçesiyle şahsa "Kabahatler Kanunu" kapsamında 30 bin lira para cezası uyguladı.

Ekiplerin, kumu kaldırması için R.S'ye iki gün süre tanıdığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Emlak Düzce'de Kiracısının İşlettiği Pastanenin Önüne Kum Döken İş Yeri Sahibine 30 Bin Lira Cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de Kiracısının İşlettiği Pastanenin Önüne Kum Döken İş Yeri Sahibine 30 Bin Lira Cezası - Son Dakika
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