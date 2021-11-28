Düzce'de kırmızı giyinen kadınlar şiddete karşı farkındalık oluşturdu - Son Dakika

Düzce'de KADES uygulamasının renginden esinlenerek kırmızı giyinen kadınlar, şiddete karşı farkındalık etkinliği düzenledi.

"Kırmızı Giy-Gel Nefes Al" farkındalığı kapsamında kırmızı kıyafet giyen kadınlar, Kadın Emeği Merkezi'nde bir araya gelerek şiddete "hayır" mesajı verdi.

KADES uygulamasına da dikkati çeken kadınlar, daha sonra Judo Antrenörü Nermin Alayıldız'ın öncülüğünde spor yaptı.

Olimpik Anneler Kooperatif Başkanı ve Judo Antrenörü Alayıldız, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

KADES uygulamasının renklerinin kırmızı olması nedeniyle bu şekilde giyindiklerini aktaran Alayıldız, "Şiddet bir insanlık suçu, buna hep birlikte 'dur' demeliyiz. Düzce Valisi Cevdet Atay'a kadına ayrı değer kazandırdığı için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen,Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ercan Öztürk, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gönül Ekiz Asuk, Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Sibel Şahin katıldı.