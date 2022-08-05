Kırmızı ışıkta geçen aracın motosiklet ve otomobile çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta geçen aracın motosiklet ve otomobile çarptığı kaza kamerada

05.08.2022 16:09

DÜZCE'de kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, otomobile ve motosiklete çarptı.

DÜZCE'de kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, otomobile ve motosiklete çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolu hal kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kadir Aydın idaresindeki 41 TF 277 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta hızla geçince, kavşakta yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden Fatih Başoğlu kontrolündeki 81 AV 990 plakalı otomobil ile Uğur AŞ'ın kullandığı 81 AAB 670 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletin sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, kazaya neden olan hafif ticari araç, yaklaşık 50 metre ileride durdu. Yaralanan motosikletli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadir Aydın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kaynak: DHA

Kadir Aydın, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı ışıkta geçen aracın motosiklet ve otomobile çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta geçen aracın motosiklet ve otomobile çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
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