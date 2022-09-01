Kırmızı ışıkta geçen otomobil, taksi ve minibüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta geçen otomobil, taksi ve minibüse çarptı: 2 yaralı

01.09.2022 10:44
Kırmızı ışıkta geçen otomobil, taksi ve minibüse çarptı: 2 yaralı

DÜZCE'de, kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksi ve minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksi ve minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Olimpiyat Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Muharrem Gedik idaresindeki 54 AFF 779 plakalı otomobil; kırmızı ışıkta geçince Nabi Okyay kontrolündeki 81 T 1995 plakalı taksi ile Feyyaz Yıldırım yönetimindeki 81 AK 455 plakalı minibüse çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Muharrem Gedik ile taksi sürücüsü Nabi Okyay yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Gedik ve Okyay'ı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı ışıkta geçen otomobil, taksi ve minibüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, taksi ve minibüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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