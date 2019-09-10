Son Dakika Haberleri: Düzce'de kırtasiyelerde ürün denetimi yapıldı
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Düzce'de kırtasiyelerde ürün denetimi yapıldı

1 saat önce

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla beraber, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi için Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, Düzce'de bulunan kırtasiyelerde denetim gerçekleştirdi.

Düzce'de kırtasiyelerde ürün denetimi yapıldı, System.String[]

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla beraber, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi için Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, Düzce'de bulunan kırtasiyelerde denetim gerçekleştirdi.


Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, Denetimlerde ürünlerin sertifikaları kontrol edilerek, üretim yerleri ve içerisinde barındırdığı kimyasal karışımların değerleri incelendi. Vatandaşı bilinçlendirmek ve çocuk sağlığını tehdit eden ürünleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler ayrıca çocukların sağlığına zarar verebilecek olan ürünlerin satışı yapılmaması konusunda kırtasiye ürünleri satan esnaflara uyarılarda bulundu.


CE ve TSE belgeli ürünler tercih edilmeli


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan sıkı denetimler sayesinde güvensiz ürünlerin sayısı azalsa da az miktardaki güvensiz ürünler piyasada vatandaşlara satılabiliyor. Ekiplerimizde okula giden öğrencilerin bu tür ürünleri kullanmaması için şehir genelindeki kırtasiyelerde denetimler gerçekleştiriyor. Ayrıca vatandaşlarımızı CE ve TSE belgeli ürünleri tercih etmeleri hususunda uyarmak isteriz" denildi. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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