Düzce'de kış lastiği denetimi; 2 kamyon sürücüsüne ceza - Son Dakika

Düzce'de kış lastiği denetimi; 2 kamyon sürücüsüne ceza

DÜZCE'de, trafik polisleri, kış lastiği denetimi yaptı.

DÜZCE'de, trafik polisleri, kış lastiği denetimi yaptı. Lastik derinlikleri uygun olmayan 2 kamyonun sürücüsüne para cezası kesildi. Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, D-100 yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Tek tek durdurulan araçların lastikleri ekipler tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan ölçümlerde 30 araç kontrol edilirken, lastik derinliği 1.6 milimetrenin altında kalan 2 kamyonun sürücüsüne 1552 lira ceza kesildi.



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