Son Dakika Haberleri: Düzce'de kış lastiği denetimleri başladı
Son Dakika Güncel Düzce'de kış lastiği denetimleri başladı - Son Dakika

Düzce'de kış lastiği denetimleri başladı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, terminalde yolcu otobüslerine yönelik "Kış Lastiği Uygulaması" yaptı.

Düzce'de kış lastiği denetimleri başladı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, terminalde yolcu otobüslerine yönelik "Kış Lastiği Uygulaması" yaptı. 49 aracın kontrol edildiği uygulamada kış lastiği takmayan sürücüye rastlanmadı.


1 Aralık'tan itibaren ticari araçlarda yürürlüğe giren 'zorunlu kış lastiği uygulaması' Düzce'de başladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri, terminalde denetim yaptı. Durdurulan araçların tek tek lastikleri kontrol edilerek, ölçümleri yapıldı.


Sürücüler ise lastiklerini taktıklarını belirterek "Lastiklerimizi taktık kışa hazırız. Bir sıkıntımız yok, evraklarımız tam. Uygulamalar bizim ve yolcuların canının güvenliği için" dediler.


Uygulamanın 1 Nisan 2020'ye kadar devam edeceği ve kurala uymayan araçların sürücülerine ise 625 lira cezai işlem uygulanacağı kaydedildi. - DÜZCE

Düzce Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:45:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de kış lastiği denetimleri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]