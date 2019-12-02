Düzce'de kış lastiği denetimleri başladı

Düzce'de, trafik ekipleri terminalde yolcu otobüslerine yönelik kış lastiği uygulaması yaptı. 49 aracın kontrol edildiği uygulamada kış lastiği takmayan otobüse rastlanmadı.

1 Aralık'tan itibaren ticari araçlarda yürürlüğe giren zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Düzce'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, terminalde denetim yaptı. Durdurulan araçların tek tek lastikleri kontrol edilerek, ölçümleri yapıldı. 49 aracın kontrol edildiği uygulamada kış lastiği takmayan otobüse rastlanmadı.

Sürücüler araçlarına kış lastiklerini taktırdıklarını belirterek, 'Lastiklerimizi taktık kışa hazırız. Bir sıkıntımız yok, evraklarımız tam. Uygulamalar bizim ve yolcuların canının güvenliği için.' dedi.