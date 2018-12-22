Son Dakika Haberleri: Düzce'de Kış Lastiği Uygulaması

Düzce'de Kış Lastiği Uygulaması

4 saat önce

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 1 Aralık'tan itibaren zorunluluğu bulunan kış lastiği takılması konusunda denetim yaptı.

Düzce'de Kış Lastiği Uygulaması, System.String[]
Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 1 Aralık'tan itibaren zorunluluğu bulunan kış lastiği takılması konusunda denetim yaptı.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 3 gün boyunca farklı noktalarda yapılan kış lastiği denetimlerinde, yük ve yolcu taşımacılığı yapan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve otomobiller durdurularak lastiklerinin diş derinliğine bakıldı.

Ekipler, ayrıca lastiklerinde bulunması gereken M+S ile birlikte kar tanesi (snowflake) işaretlerinin de olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, denetimler sonucunda, 113 araca Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi ve diğer maddelerden 52 bin 167 lira ceza-i işlem uygularken 46 aracı da trafikten men etti.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:36 Kaynak: AA

Aralık, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17-25 Aralık Operasyonuna Göndermede Bulunan CHP'liler Gözaltına Alındı Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı

Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:34:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Kış Lastiği Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]