Düzce'de kısıtlamada uygulamaya takılanlara ceza yağdı - Son Dakika

Düzce'de kısıtlamada uygulamaya takılanlara ceza yağdı

Denetimlerde kurallara uymayanlara 48 bin 659 lira ceza yazıldı

DÜZCE - Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştirilen uygulamada kurallara uymayan sürücülere 10 bin 500 lira ceza yazılırken, sokağa çıkma yasağına uymayan 11 kişiye de 38 bin 159 lira olmak üzere toplam 48 bin 659 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin belirli noktalarında uygulama yaptı. Cedidiye Mahallesi Necip Güney Sokak üzerinde uygulama yapan ekipler, kısıtlama kapsamında sokakta bulunan araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Durdurulan araç sürücülerinin izinleri kontrol edilirken, kısıtlamada muaf olup olmadıkları da denetlendi. Gerçekleştirilen denetim kapsamında 32 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde alkollü araç kullanan ile ehliyetsiz araç kullanan 2'şer şahsa cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, yapılan kontroller esnasında araçlarında muayene bulunmayan 3 sürücüye de cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde 1 araçta trafikten men edilirken, trafik yönünden yapılan kontrollerde ise araç sürücülerine 10 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerde kısıtlaması kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 11 şahsa ise 3 bin 469 liradan 38 bin 159 lira cezai işlem uygulandı.