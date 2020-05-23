Düzce'de kısıtlamanın ilk dakikalarında 7 kişiye ceza kesildi, 1 gözaltı - Son Dakika

DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 7 kişiye ceza kesilirken, kaçmaya çalışan 1 kişi de gözaltına alındı.

Düzce'de, tüm yurtta olduğu gibi saat 00.00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İl merkezinde polis ekipleri kısıtlamanın ilk dakikalarında şehrin hemen hemen her noktasında devriye görevinde bulundu. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kurallara uymayanlara ilk dakikalardan itibaren uyarı yaptı. İlerleyen saatlerde kısıtlama olmasına rağmen sokağa çıkan 7 kişiye toplam 22 bin 50 TL cezai işlem uygulandı. Atatürk Bulvarı girişinde elektrikli motosikleti ile kısıtlama olmasına rağmen dışarıda olan H.U. ise polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan H.U. kaçmaya çalışırken durduruldu. Üzerinden kimlik çıkmayan H.U. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.