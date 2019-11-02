Son Dakika Haberleri: Düzce'de kivi hasadı başladı
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Düzce'de kivi hasadı başladı

6 saat önce

Batı Karadeniz'de fındığın yanında alternatif olarak dikilen kivide hasat başladı.

Düzce'de kivi hasadı başladı, System.String[]

Batı Karadeniz'de fındığın yanında alternatif olarak dikilen kivide hasat başladı.

Akçakoca ilçesindeki çiftçilerden Birdan Şen (58), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kivi toplamaya başladıklarını söyledi.

Kivinin bu aylarda toplanıldığını belirten Şen,"Kivi hasat zamanı geldi. Şu anda olmamış ama içine bir iki tane hurma atılıp üzeri örtüldükten sonra bir hafta 10 gün sonra olgunlaşır." dedi.

Kivinin bakımı hakkında da bilgiler veren Şen, "Hayvan gübresi veriyoruz. Her şeyi doğal. Yazın sıcak havalarda su ister. Susuz bırakılmayacak. Fiyatı ise 8 liradan satılıyor. Pazarda satıyoruz. Bu yıl biraz fazla oldu. Geçen yıl azdı. Bu yıl güzel." ifadesini kullandı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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