DÜZCE'DE KIYIYA MAYIN TETİKLEYİCİSİ VURDU, POLİS ALARMA GEÇTİ - Son Dakika

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesindeki bir plajda, Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicisi karaya vurdu. Polis tarafından sahile güvenlik şeridi çekilirken, bölgeye bomba imha uzmanının gelmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinde Akçakoca Döngelli Plajı olarak bilinen kumsalda denize giren vatandaşlar, kıyıya metal bir obje vurduğunu fark ederek polise haber verdi. Kumsala gelen ekipler, metal objenin mayın tetikleyicisi olduğunu belirleyerek kumsalda yaklaşık 100 metrelik mesafeye güvenlik şeridi çekti.

Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicinin Karadeniz'de yapılan tatbikatlarda kullanılıp kullanılmadığı güvenlik güçlerinin yapacağı inceleme sonrasında ortaya çıkacak.

Döngelli Plajı'nda kıyıya vuran mayın tetikleyicisi etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha uzmanlarının gelmesi de bekleniyor.