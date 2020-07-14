Düzce'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki anne ve çocuklarına çarptı: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika

Düzce'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki anne ve çocuklarına çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Düzce'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki anne ve çocuklarına çarptı: 2'si ağır 5 yaralı Kaldırımda yürürken araç altında kalan 2 çocuğun durumu ağır Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu anne ve çocuklarına çarpması sonucu...

Düzce'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki anne ve çocuklarına çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

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Kaldırımda yürürken araç altında kalan 2 çocuğun durumu ağır

DÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu anne ve çocuklarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada araç altına kalan 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay Düzce'nin Cumayeri ilçesi Sağlık Ocağı önünde meydana geldi. Edimilen bilgilere göre D.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonrasında kaldırımda çocukları ile birlikte yürüyen yabancı uyruklu Sıhem S.ve S.M.(1)'e çarptı. Hafif ticar araç daha sonra yol kenarında bulunan demir dubalara çarparak durabildi. Kazayı gören sağlık ocağı personelleri, hızla yaralıların yardımına koşarken bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari aracın altında kaldığı tespit edilen çocuklar çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkartılırken, bölgeye gelen 112 ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü D.A. ve araçta yolcu olarak bulunan S.A. ile birlikte yabancı uyruklu Sıhem S.ve S.M.yaralandı. Yaralı çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Cumayeri, Düzce, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:46 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki anne ve çocuklarına çarptı: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika
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