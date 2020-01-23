Düzce'de kontrolden çıkan otomobil kanala girdi - Son Dakika

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Düzce'de kontrolden çıkan otomobil kanala girdi
6 saat önce
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kanala girdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:10 Kaynak: AA
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kanala girdi.
Alınan bilgiye göre, Abdulnazır Kuru idaresindeki 67 ZP 857 plakalı otomobil, Aksu mevkinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kanala girdi.
Sürücü Kuru, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kanala giren otomobil, iş makinesi ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
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