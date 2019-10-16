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Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı

17 dakika önce

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı Otomobilin çarptığı öğrenci yola savruldu: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdıDÜZCE - Düzce'nin Çilimli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında yürüyen öğrenci grubunun arasına daldı.

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı

Otomobilin çarptığı öğrenci yola savruldu: 1 yaralı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

DÜZCE - Düzce'nin Çilimli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında yürüyen öğrenci grubunun arasına daldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada 1 öğrenci yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu Çilimli Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa G.'nin kullandığı 81 FA 901 plakalı otomobil, D-100 karayolundan Çilimli ilçesi yan yola girdiği esnada kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yolda savrularak yol kenarında yürüyen öğrenci grubunun içine daldı. Otomobili gören bazı öğrenciler çevreye kaçışırken, kaçamayan iki öğrenci ise otomobilin çarpması sonucu yere düştü. Otomobilin çarptığı öğrencilerden Muhammer Enes A., olay yerine gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Otomobilin öğrencilere çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolda yürüyen öğrencilerin arkasında bulunan kavşakta kontrolden çıkan otomobil savrularak öğrencilerin arasına dalıyor. Otomobilin geldiğini gören öğrencilerden bazıları kaçışırken 2 tanesi ise aracın çarpmasıyla yola düşüyor. Önce ne olduğunu anlayamayan öğrenciler daha sonra savruldukları yerden kalkmaya çalışıyor.

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı

Çilimli, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
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