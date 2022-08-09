Patpat uçuruma uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
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Patpat uçuruma uçtu: 4 yaralı

09.08.2022 16:06
Patpat uçuruma uçtu: 4 yaralı

Düzce'de kontrolden çıkan tarım aracı patpat uçuruma uçtu.

Düzce'de kontrolden çıkan tarım aracı patpat uçuruma uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyköy beldesine bağlı Odayeri Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki patpat, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma uçtu. Kazanın ardından sürücü ile birlikte 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazazedelerden Ç.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Patpat uçuruma uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

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