Kaza, Beyköy beldesine bağlı Odayeri Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki patpat, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma uçtu. Kazanın ardından sürücü ile birlikte 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazazedelerden Ç.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Patpat uçuruma uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

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