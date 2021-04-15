Düzce'de Konuralp bölgesindeki 8 tarihi yapı restore edilecek - Son Dakika

Düzce'nin Konuralp bölgesinde tarihi ev ve dükkandan oluşan 8 kültür varlığının restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, tarihi Konuralp bölgesini ülke ve dünya turizmine kazandırma yönünde ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bölgede 4 ev ve 4 dükkan olmak üzere 8 kültür varlığının projelendirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından hibe almaya hak kazandıklarını bildiren Özlü, "Bakanlık tarafından onaylanan proje yardımı, resmi sürecin tamamlanmasının ardından uygulama projeleriyle hazırlanarak kurulun onayına sunulacak. Kurul onayının ardından ikinci aşama için gerekli olan uygulama projelerinin hazırlanmasıyla restorasyon çalışmalarının başlanmasına hazır hale gelecek." dedi.

Desteklerinden dolayı Bakanlığa teşekkür eden Özlü, şunları kaydetti:

"Söz konusu asırlık yapıların sivil mimarlık örneklerinin, yapı stokunun büyük bölümüne sahip Konuralp'in kültürel kimliğini oluşturduğunu söylemeliyiz. Bu sivil mimari örnekleri, içinde bulundukları yörenin beşeri coğrafyasına uygun yapım tekniği ve tasarımlarına da oldukça zengin bir örnek sunmaktadır. Konutlarda birinci katlar ailenin yaşamının ortak alanıyken, ikinci katlar konuklar için özel mekanlar olarak göze çarpmaktadır. Osmanlı döneminde idari merkez özelliği gösteren Konuralp, kültür birikimi ve kültürel alt yapının dokuya ve mimariye yansımasına da doğal olarak sebebiyet vermiştir. Gerçekleştireceğimiz proje çalışmasıyla Konuralp Gazi diyarı Düzcemize hayırlı olsun."