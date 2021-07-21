Düzce'de konut satışı geçen yıla göre düştü

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre konut satışları düştü. Geçen yıl Haziran ayında bin 51 konut satılırken bu yıl haziran ayında 694 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2021 yılı Haziran ayında Düzce ilinde 694 konut satıldı. Konut satışının geçen yıla göre ise düştüğü görüldü. 2020 yılı haziran ayında bin 51 konutun satıldığı öğrenildi. - DÜZCE