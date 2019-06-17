Son Dakika Haberleri: Düzce'de konut satışı her geçen ay düşüyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Düzce'de konut satışı her geçen ay düşüyor

53 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlü verilerine göre Düzce'de 2019 yılı ilk 5 ayda 2 bin 286 konut satışı gerçekleşti.

Düzce'de konut satışı her geçen ay düşüyor, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlü verilerine göre Düzce'de 2019 yılı ilk 5 ayda 2 bin 286 konut satışı gerçekleşti. Geçen yıl mayıs ayında 669 konut satılırken bu yıl mayıs ayında 377 konut satıldı.

Düzce'de konut satışı bir önceki yıllara göre düşüşte. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında 500, Şubat ayında 452, Mart ayında 523, Nisan ayında ise 434 ve Mayıs ayında ise 377 konut satışı gerçekleşti. Buna göre 2019 yılı ilk beş ayında 2 bin 286 konut satıyı gerçekleşti. 2018 yılı ilk beş ayda ise 2 bin 294 konutun satıldığı öğrenildi. İlk 5 ayda 2019 yılına göre 2018 yılında daha fazla konutun satıldığı görüldü. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:09 Kaynak: İHA
Kocaeli, Türkiye İstatistik Kurumu, Düzce
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de lüks araç takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi İstanbul'da Rus ve Gürcüler sokak ortasında çatıştı Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi karşılaşmada önünü ilikleyemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 14:02:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de konut satışı her geçen ay düşüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]