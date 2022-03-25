Düzce'de köpeğe kötü muamele yapan kişiye adli kontrol - Son Dakika
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Düzce'de köpeğe kötü muamele yapan kişiye adli kontrol

25.03.2022 19:19
Düzce'de köpeğe kötü muamele yapan kişiye adli kontrol

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köpeğe kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köpeğe kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yalı Mahallesi mevkisinde bir tesiste tasmayla gezdirdiği köpeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan M.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılır" maddesi gereğince yargılanacağı öğrenildi.

Yalı Mahallesi'nde dün bir tesise gelen kişinin, tasmayla gezdirdiği köpeğe şiddet uyguladığını gören çevredeki bir kadın duruma tepki göstermiş, ihbar üzerine, bir vatandaşın cep telefonuna da yansıyan olayın görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Köpek ise Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek koruma altına alınmıştı.

Şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli işlem yapıldığı, Akçakoca Kaymakamlığı tarafından da idari işlem uygulandığı belirtilmişti.

Düzce'de köpeğe kötü muamele yapan kişiye adli kontrol
Düzce'de köpeğe kötü muamele yapan kişiye adli kontrol

YORUMLAR
500
Gezdirdiği köpeği böyle tekmeledi Gezdirdiği köpeği böyle tekmeledi İstanbul'dan Akçakoca'ya gelince yakalandı İstanbul'dan Akçakoca'ya gelince yakalandı

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de köpeğe kötü muamele yapan kişiye adli kontrol - Son Dakika


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