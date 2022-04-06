Köpeğe kötü muameleyi engelleyen kadın konuştu - Son Dakika
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Köpeğe kötü muameleyi engelleyen kadın konuştu

06.04.2022 17:08

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, köpeğe kötü muamelede bulunan kişiye tepki gösteren Sadiye Duman, bugün olsa yine aynı davranışta bulunacağını söyledi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, köpeğe kötü muamelede bulunan kişiye tepki gösteren Sadiye Duman, bugün olsa yine aynı davranışta bulunacağını söyledi.

Yalı Mahallesi'ndeki tesise 24 Mart'ta gelen kişinin, tasmayla gezdirdiği köpeğe kötü muamelede bulunmasına tepki gösteren 57 yaşındaki Duman, yaşadıklarını anlattı.

Duman, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbirleri uygulanan kişiye davranışı nedeniyle tepki göstermeseydi kendisini suçlu hissedeceğini dile getirerek, "Balkondan baktım, köpeğe şiddet uyguluyordu. Vurmaya devam edince ve odun alınca dayanamadım. Onu kurtarmalıydım, dayanamazdım, müdahale ettim." diye konuştu.

Köpeğin koruma altına alındığını hatırlatan Duman, "Hayvanların dili yok. Kim olursa olsun, herkese sahip çıkarım. Kedi, köpek veya insan olsun fark etmez. Şiddete hayır diyorum." dedi.

Duman, amacının sadece köpeği korumak olduğunu belirterek, "Bu şekilde hayvana bir saldırganlık yapılmamalıydı. Köpek Allah'ın bize emaneti, bizler sadece bakıcıyız. Biz onlara öncüyüz. 'Köpek benim sen karışma.'dedi ama ben kimin köpeği olursa olsun müdahale ederim. Bugün olsa yine yaparım. 100 kişi de olsa oraya girer, o köpeği yine kurtarırım. Korkmuyorum." ifadelerini kullandı.

Yetkililere teşekkür eden Duman, sahipsiz hayvanları beslediğini, davranışının da örnek olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

Köpeğe kötü muameleyi engelleyen kadın konuştu
Köpeğe kötü muameleyi engelleyen kadın konuştu
Köpeğe kötü muameleyi engelleyen kadın konuştu
Köpeğe kötü muameleyi engelleyen kadın konuştu
Köpeğe kötü muameleyi engelleyen kadın konuştu
Köpeğe kötü muameleyi engelleyen kadın konuştu
Köpeğe kötü muameleyi engelleyen kadın konuştu
Köpeğe kötü muameleyi engelleyen kadın konuştu

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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