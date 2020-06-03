Düzce'de köprüden dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Düzce'de köprüden dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köprüden dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köprüden dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan Hikmet Aşık (70) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köyün ortasından geçen derenin üzerindeki köprüde devrildi. Yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye ters düşen traktörün altında sıkışan Aşık'ı, köylüler ve olay yerine gelen sağlık ekipleri bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Aşık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Traktörü ile yakınını ziyarete gittiği ve dönüşte kaza yaptığı öğrenilen Aşık'ın cenazesi, incelenmek üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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