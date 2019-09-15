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Düzce'de korkutan ev yangını

43 dakika önce

Düzce'de iki katlı evin alt katında çıkan yangın korkuttu.

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Düzce'de iki katlı evin alt katında çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin erken müdahalesi alevlerin üst kata sıçramasını önledi.


Yangın; akşam saatlerinde Düzce'nin Çilimli ilçesi D-100 sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ali Caferoğlu'na ait iki katlı evin alt katında nedeni henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Evin üst katında oturan Ali Caferoğlu ve ailesi alt kattan gelen dumanları fark etti. Boş olan aşağı kata indiklerinde alevleri fark eden Caferoğlu ve komşuları hemen alevlere müdahale etti. Ancak müdahaleleri yetersiz kalınca Çilimli Belediyesi ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek söndürdüğü yangın sonrası evde büyük hasar oluştu.


Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Çilimli, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:36 Kaynak: İHA
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