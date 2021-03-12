Düzce'de korona virüs nedeniyle bir köy karantina altına alındı - Son Dakika

Düzce'de korona virüs nedeniyle bir köy karantina altına alındı

12.03.2021 19:10
Düzce'de korona virüs nedeniyle bir köy karantina altına alındı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Yenitepe köyü artan korona virüs vakaları nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Yenitepe köyü artan korona virüs vakaları nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındı.

Cumayeri ilçesine bağlı Yenitepe köyünde artan korona virüs vakaları nedeniyle Cumayeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nu kararıyla köye giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı. Köye giriş çıkışlar jandarma kontrolünde yapılıyor.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, yaptığı açıklamada, "Dün yapmış olduğumuz Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında özellikle Cumayeri ilçemizin Yenitepe köyünde vakaların hızlı bir şekilde artması sonucunda orayı bir anlamda karantina altına aldık. Cumayeri merkezinde durum kötü değil. Karantinaya alınacak seviyede değil. Normal şartlarda usulüne uygun bir şekilde maske mesafe hijyen noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Hem kaymakamlık hem de filyasyon grubu ilçede çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ancak Yenitepe köyümüzde şu an itibari ile 6 tane pozitif vakamız var ve bunlardan 5 tanesi maalesef hastanede tedavi görüyor. Rakamlar daha önce 2-3'dü. Hızlı bir şekilde artmaya başlayınca hıfzıssıhha kurulu olarak köyü karantina altına aldık. Köye giriş çıkışlar yasaklandı" ifadelerini kullandı.

Cumayeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ise şöyle: "Yenitepe köyü sınırlarından karayolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) ilçe merkezine yapılacak tüm giriş/çıkışların 11 Mart 2021 Perşembe günü saat 24.00'den itibaren 10 günlük bir süre için geçici olarak sınırlandırılmasına, istisnai durum olarak; çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan yada işyeri sahiplerinin bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi vs.) belgelerini ibraz etmek şartı ile, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle geliş/gidiş yapabilmesine, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte uygun görülmesi halinde, il merkezinde seyahat izin kurulundan, ilçede ise Kaymakamlıktan izin alınarak gidiş geliş yapmasına izin verilmesine, köydeki kişilerin temel gıda ihtiyaçlarının para alışverişi ve temastan kaçınılarak Kaymakamlığımız Vefa Sosyal Destek ekiplerince yapılmasın karar verilmiştir." - DÜZCE

Düzce'de korona virüs nedeniyle bir köy karantina altına alındı
Düzce'de korona virüs nedeniyle bir köy karantina altına alındı
Düzce'de korona virüs nedeniyle bir köy karantina altına alındı
Düzce'de korona virüs nedeniyle bir köy karantina altına alındı
Düzce'de korona virüs nedeniyle bir köy karantina altına alındı
Düzce'de korona virüs nedeniyle bir köy karantina altına alındı
Düzce'de korona virüs nedeniyle bir köy karantina altına alındı

Hıfzıssıhha Kurulu, Karantina, Hisarcık, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de korona virüs nedeniyle bir köy karantina altına alındı - Son Dakika


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